Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд. Жеребьевка. ЦСКА узнает соперника после 13.00
Сегодня в Ньоне пройдет жеребьевка 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов.
Процедура начнется в 13.00 по московскому времени.
ЦСКА идет в квалификации по «пути представителей лиг». В этой части сетки 10 команд разбиты на две корзины в соответствии с клубным рейтингом УЕФА. В каждой паре сеяная команда сыграет против несеяной.
Сеяные: «Динамо» Киев (Украина), «Аякс» (Голландия), «Виктория» Пльзень (Чехия), ЦСКА (Россия), «Брюгге» (Бельгия).
Несеяные: «Стяуа» (Румыния), «Янг Бойз» (Швейцария), «Ницца» (Франция), «Истанбул Башакшехир» (Турция), АЕК (Греция).
Также своих соперников узнают клубы, идущие по «пути чемпионов». В этой части сетки будут представлены 17 победителей 2-го отборочного раунда и «Олимпиакос» (Греция), «Славия» (Чехия), «Вииторул» (Румыния).
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