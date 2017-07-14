Сегодня в Ньоне пройдет жеребьевка 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов.

Процедура начнется в 13.00 по московскому времени.

идет в квалификации по «пути представителей лиг». В этой части сетки 10 команд разбиты на две корзины в соответствии с клубным рейтингом УЕФА. В каждой паре сеяная команда сыграет против несеяной.

Сеяные: Киев (Украина), «Аякс» (Голландия), «Виктория» Пльзень (Чехия), ЦСКА (Россия), (Бельгия).

Несеяные: «Стяуа» (Румыния), «Янг Бойз» (Швейцария), (Франция), «Истанбул Башакшехир» (Турция), АЕК (Греция).

Также своих соперников узнают клубы, идущие по «пути чемпионов». В этой части сетки будут представлены 17 победителей 2-го отборочного раунда и (Греция), «Славия» (Чехия), «Вииторул» (Румыния).