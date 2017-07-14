Джанаев, Гранат и Кудряшов подписали контракты с «Рубином»

Вратарь Сослан Джанаев, защитники Владимир Гранат и Федор Кудряшов официально подписали контракты с .

Новички также выбрали себе номера. Джанаев получил номер 35, Гранат будет выступать под номером 14, Кудряшов – под номером 30.

Ранее Джанаев, Гранат и Кудряшов играли за «Ростов». Они перешли в «Рубин» вслед за тренером Курбаном Бердыевым.

Фото: официальный сайт «Рубина»