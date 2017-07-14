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    Джанаев, Гранат и Кудряшов подписали контракты с «Рубином»

    Теги Рубин Федор Кудряшов Владимир Гранат Премьер-лига Россия фото Сослан Джанаев

    Вратарь Сослан Джанаев, защитники Владимир Гранат и Федор Кудряшов официально подписали контракты с «Рубином».

    Новички также выбрали себе номера. Джанаев получил номер 35, Гранат будет выступать под номером 14, Кудряшов – под номером 30.

    Ранее Джанаев, Гранат и Кудряшов играли за «Ростов». Они перешли в «Рубин» вслед за тренером Курбаном Бердыевым.

    Фото: официальный сайт «Рубина»

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