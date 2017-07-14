Сегодня в Ньоне пройдет жеребьевка 3-го отборочного раунда Лиги Европы.

Процедура начнется в 14.00 по московскому времени.

Перед жеребьевкой команды были разбиты на пять групп. В каждой группе есть сеяные и несеяные. «Зенит» и «Краснодар» получили статус сеяных.

Соперниками «Зенита» могут стать «Остенде» (Бельгия), а также победители пар «Железничар» (Босния и Герцеговина) – АИК (Швеция), «Корк Сити» (Ирландия) – АЕК Ларнака (Кипр), «Валюр» (Исландия) – «Домжале» (Словения), «Лиепая» (Латвия) – «Судува» (Литва), «Тренчин» (Словакия) – «Бней Иегуда» (Израиль).

Соперниками «Краснодара» могут стать победители следующих пар: «Норчепинг» (Швеция) – «Тракай» (Литва), «Габала» (Азербайджан) – «Ягеллония» (Польша), «Слован» Братислава (Словакия) – «Люнгбю» (Дания), «Штурм» (Австрия) – «Младость» (Черногория), «Осиек» (Хорватия) – «Люцерн» (Швейцария).