Комитет профессионального футбола предложит лимит на легионеров по схеме «10+15»

Комитет профессионального футбола предложит РФС лимит на легионеров по системе «10+15».

Об этом сообщил представитель комитета и гендиректор «Краснодара» Владимир Хашиг.

«Комитет профессионального футбола, в который я вхожу, проанализировал много чемпионатов, проработал тему лимита на легионеров, и у нас есть предложение для РФС – «10+15». При этом 10 легионеров будут разделены по качеству.

Какое решение будет принято, мне сложно судить. Решение будет приниматься на исполкоме РФС. Надеемся, что уже в ближайшем будущем. Чтобы клубы могли сориентироваться.

Что касается «Краснодара», то мы всегда выступали за полное равноправие на поле, чтобы у тренера не было выбора с точки зрения паспорта, а был выбор со спортивной точки зрения. Думаю, на российском футболе это скажется положительно», — сказал Хашиг.