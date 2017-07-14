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    Новый петербургский канал покажет все матчи «Зенита» и «Тосно» в прямом эфире

    Теги Зенит Премьер-лига Россия телевидение Федор Погорелов Тосно

    Телекомментатор Федор Погорелов рассказал, что матчи «Зенита» и «Тосно» в чемпионате России покажет новый петербургский телеканал.

    «Новый городской канал, который появится 1 сентября, предлагает посмотреть вам весь городской футбол уже начиная с этих выходных. В субботу – «Тосно», в воскресенье – «Зенит». Будут и другие сюрпризы, но о них позже.

    В общем, уже в эту субботу и в воскресенье мы прокомментируем для вас «Уфу» и «СКА-Хабаровск» в прямом эфире на кнопке, где вы привыкли смотреть СТО-ТВ или «Лайф», – написал Погорелов.

    В первом туре российской премьер-лиги 15 июля «Тосно» встретится с «Уфой», а 16 июля «Зенит» сыграет в гостях со «СКА-Хабаровcк».

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