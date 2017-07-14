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    «Ростов» объявил о переходе Азмуна в «Рубин»

    Теги Ростов Рубин Премьер-лига Россия трансферы Сердар Азмун

    Нападающий «Ростова» Сердар Азмун переходит в «Рубин».

    Клубы достигли договоренности о переходе футболиста.

    Ранее сообщалось, что Азмун прошел медицинское обследование в «Рубине» и принял участие в товарищеском матче за казанцев.

    Напомним, что Азмун перешел в «Рубин» в 2012 году, когда команду тренировал Курбан Бердыев. В 2015 году он был арендован «Ростовом», где также работал под руководством Бердыева.

    Подробную статистику выступлений 22-летнего игрока вы можете посмотреть здесь.

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