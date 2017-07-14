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    Валентин Юдашкин: «У формы «Спартака» дизайн вообще отсутствует, а у «Зенита» – позитив»

    Теги Спартак Зенит Премьер-лига Россия игровая форма Валентин Юдашкин

    Модельер Валентин Юдашкин поделился мыслями о новых игровых формах «Спартака» и «Зенита».

    О «Спартаке»

    «Дизайн здесь вообще отсутствует. На первый взгляд – самодеятельность какая-то. Задача дизайнера, кажется, была просто влепить на майку всех, кто помогал команде. А о самом клубе – забыть.

    Такое ощущение, что в этих майках будет играть ФК «Лукойл», а не «Спартак». Эмблему клуба, считаю, нужно вынести на первый план, как-то ее увеличить. Придешь так на стадион и не поймешь, кто там, какая команда играет.

    Неплохо, что форма сделана из переработанных пластиковых бутылок. Но лучше бы всю рекламу на эти бутылки и наклеили», – сказал модельер.

    О «Зените»

    «Сама форма – ожидание победы. Надежда на то, что «Зенит» скоро выиграет что-то большое. Чувствуется общий позитив.

    Самое позитивное – то, что дизайн сохранил собственное «я». И будет здорово смотреться как на стадионе, так и на экране. Остались и традиционные цвета, которые всегда, в принципе, выглядели свежо», – сказал Юдашкин.

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