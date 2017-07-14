Модельер Валентин Юдашкин поделился мыслями о новых игровых формах и «Зенита».

О «Спартаке»

«Дизайн здесь вообще отсутствует. На первый взгляд – самодеятельность какая-то. Задача дизайнера, кажется, была просто влепить на майку всех, кто помогал команде. А о самом клубе – забыть.

Такое ощущение, что в этих майках будет играть ФК «Лукойл», а не «Спартак». Эмблему клуба, считаю, нужно вынести на первый план, как-то ее увеличить. Придешь так на стадион и не поймешь, кто там, какая команда играет.

Неплохо, что форма сделана из переработанных пластиковых бутылок. Но лучше бы всю рекламу на эти бутылки и наклеили», – сказал модельер.

О

«Сама форма – ожидание победы. Надежда на то, что «Зенит» скоро выиграет что-то большое. Чувствуется общий позитив.

Самое позитивное – то, что дизайн сохранил собственное «я». И будет здорово смотреться как на стадионе, так и на экране. Остались и традиционные цвета, которые всегда, в принципе, выглядели свежо», – сказал Юдашкин.

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