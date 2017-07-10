«Челси» дает 80 млн евро за Морату, Лукаку подписал контракт с «МЮ». Главные трансферы дня

1. Ромелу Лукаку подписал 5-летний контракт с «Манчестер Юнайтед». Все, трансфер завершен.

2. Диего Коста не поехал с «Челси» на сборы, идут активные переговоры с «Атлетико». Косту должен заменить Альваро Мората – по данным As, «Челси» предложил «Реалу» 80 млн евро.

3. «Бавария» заинтересовалась Хамесом и уже сделала запрос в «Реал». Интересно.

4. Форвард Ихеаначо перейдет из «Манчестер Сити» в «Лестер». Стоимость – 25 млн фунтов.

5. Полузащитник «Фиорентины» Борха Валеро продолжит карьеру в «Интере». Цена вопроса – около 5,5 млн евро.

6. Самый дикий слух дня. «БИЗНЕС Online» сообщает, что «Спартаку» предложили купить Дзюбу. Сергей Фурсенко об этом ничего не слышал.

7. Чемпион мира U-20 в составе сборной Англии Доминик Соланке подписал контракт с «Ливерпулем».