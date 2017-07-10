«Челси» предложит «Реалу» 80 млн евро за Морату
«Челси» готов сделать «Реалу» новое предложение по трансферу форварда Альваро Мораты, которое будет составлять 80 миллионов евро, сообщает AS.
Ожидается, что сделка может состояться в ближайшие дни. «Челси» подпишет с 24-летним игроком контракт на 4-5 лет с зарплатой больше 6 миллионов евро в год.
Ранее сообщалось, что мадридский клуб готов расстаться с Моратой за 90 миллионов.
На него претендовал «Манчестер Юнайтед», но стороны не договорились о трансферной сумме, после чего английский клуб переключился на приобретение Ромелу Лукаку.
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