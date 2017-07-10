«Челси» предложит «Реалу» 80 млн евро за Морату

«Челси» готов сделать новое предложение по трансферу форварда Альваро Мораты, которое будет составлять 80 миллионов евро, сообщает AS.

Ожидается, что сделка может состояться в ближайшие дни. подпишет с 24-летним игроком контракт на 4-5 лет с зарплатой больше 6 миллионов евро в год.

Ранее сообщалось, что мадридский клуб готов расстаться с Моратой за 90 миллионов.

На него претендовал «Манчестер Юнайтед», но стороны не договорились о трансферной сумме, после чего английский клуб переключился на приобретение Ромелу Лукаку.