«Бавария» сделала запрос по трансферу Хамеса

Полузащитник Хамес Родригес по-прежнему находится в сфере интересов «Баварии».

Как сообщает журналист Танкреди Палмери со ссылкой на колумбийский телеканал Caracol, мюнхенцы связались с «Реалом» по поводу трансфера 25-летнего футболиста.

Ранее сообщалось, что главным претендентом на футболиста, желающего покинуть «Реал», является .

Подобную статистику Родригеса можно посмотреть здесь.

The Independent: «МЮ» начал переговоры по Хамесу и отказался от покупки Мораты