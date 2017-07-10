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    «Бавария» сделала запрос по трансферу Хамеса

    Теги Бавария Манчестер Юнайтед бундеслига Германия Реал Мадрид примера Испания возможные трансферы Хамес Родригес

    Полузащитник «Реала» Хамес Родригес по-прежнему находится в сфере интересов «Баварии».

    Как сообщает журналист Танкреди Палмери со ссылкой на колумбийский телеканал Caracol, мюнхенцы связались с «Реалом» по поводу трансфера 25-летнего футболиста.

    Ранее сообщалось, что главным претендентом на футболиста, желающего покинуть «Реал», является «Манчестер Юнайтед».

    Подобную статистику Родригеса можно посмотреть здесь.

    The Independent: «МЮ» начал переговоры по Хамесу и отказался от покупки Мораты

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