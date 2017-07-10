«Бавария» сделала запрос по трансферу Хамеса
Полузащитник «Реала» Хамес Родригес по-прежнему находится в сфере интересов «Баварии».
Как сообщает журналист Танкреди Палмери со ссылкой на колумбийский телеканал Caracol, мюнхенцы связались с «Реалом» по поводу трансфера 25-летнего футболиста.
Ранее сообщалось, что главным претендентом на футболиста, желающего покинуть «Реал», является «Манчестер Юнайтед».
Подобную статистику Родригеса можно посмотреть здесь.
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