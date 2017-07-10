«Челси» разрешил Диего Косте не приезжать на начало предсезонки и ведет переговоры с «Атлетико»
Нападающий Диего Коста не останется в «Челси».
Игрок по разрешению клуба не прибыл на первый день предсезонной подготовки в Лондоне. «Челси» ведет переговоры по трансферу Косты с «Атлетико». Англичане остались не удовлетворены предложением испанцев в размере 26 миллионов фунтов, но продолжают переговоры в надежде найти компромисс.
По информации Sky Sports, испано-бразильский футболист не останется в «Челси». Резко ухудшившиеся отношения с главным тренером лондонцев Антонио Конте не способствуют возвращению Косты в состав.
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