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    «Челси» разрешил Диего Косте не приезжать на начало предсезонки и ведет переговоры с «Атлетико»

    Теги Челси премьер-лига Англия Атлетико примера Испания возможные трансферы Антонио Конте Диего Коста

    Нападающий Диего Коста не останется в «Челси».

    Игрок по разрешению клуба не прибыл на первый день предсезонной подготовки в Лондоне. «Челси» ведет переговоры по трансферу Косты с «Атлетико». Англичане остались не удовлетворены предложением испанцев в размере 26 миллионов фунтов, но продолжают переговоры в надежде найти компромисс.

    По информации Sky Sports, испано-бразильский футболист не останется в «Челси». Резко ухудшившиеся отношения с главным тренером лондонцев Антонио Конте не способствуют возвращению Косты в состав.

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