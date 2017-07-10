Ихеаначо перейдет из «Ман Сити» в «Лестер» за 25 млн фунтов
«Лестер» достиг принципиальной договоренности о переходе форварда «Манчестер Сити» Келечи Ихеаначо.
Сумма трансфера должна составить 25 миллионов фунтов, сообщает Sky Sports.
В ближайшее время «Лестеру» нужно урегулировать еще несколько вопросов, в том числе о том, будет ли у «Сити» право обратного выкупа игрока.
Кроме того, самому Ихеаначо нужно разрешить ситуацию с имиджевыми правами.
В минувшем чемпионате Англии форвард забил 4 мяча и отдал 3 результативных паса.
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