Ихеаначо перейдет из «Ман Сити» в «Лестер» за 25 млн фунтов

«Лестер» достиг принципиальной договоренности о переходе форварда Келечи Ихеаначо.

Сумма трансфера должна составить 25 миллионов фунтов, сообщает Sky Sports.

В ближайшее время нужно урегулировать еще несколько вопросов, в том числе о том, будет ли у «Сити» право обратного выкупа игрока.

Кроме того, самому Ихеаначо нужно разрешить ситуацию с имиджевыми правами.

В минувшем чемпионате Англии форвард забил 4 мяча и отдал 3 результативных паса.