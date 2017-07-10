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    Ихеаначо перейдет из «Ман Сити» в «Лестер» за 25 млн фунтов

    Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия возможные трансферы Лестер Келечи Ихеаначо

    «Лестер» достиг принципиальной договоренности о переходе форварда «Манчестер Сити» Келечи Ихеаначо.

    Сумма трансфера должна составить 25 миллионов фунтов, сообщает Sky Sports. 

    В ближайшее время «Лестеру» нужно урегулировать еще несколько вопросов, в том числе о том, будет ли у «Сити» право обратного выкупа игрока. 

    Кроме того, самому Ихеаначо нужно разрешить ситуацию с имиджевыми правами.

    В минувшем чемпионате Англии форвард забил 4 мяча и отдал 3 результативных паса. 

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