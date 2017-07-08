Смолов не захотел в «Зенит», «МЮ» и «Челси» бьются за Лукаку и другие новости утра

1. Федор Смолов отказался от перехода в «Зенит», но точно хочет уйти из «Краснодара». Главным кандидатом остается «Спартак».

2. Бойня за Ромелу Лукаку продолжается. «Челси» повторил предложение «МЮ» (75 млн фунтов), но «МЮ» готов заплатить агенту Мино Райоле около 10 млн фунтов, а «Челси» – нет. Кроме того, в «Эвертон» может бесплатно вернуться Руни.

3. Данис Зарипов вернулся в «Ак Барс». Контракт – на 2 года. Мощнейший переход.

4. ЦСКА тем временем вернул двух игроков из НХЛ – Никиту Нестерова («Монреаль») и Михаила Григоренко («Колорадо»). Тоже мощно.

5. «Зенит» готов отдать Молло, Эрнани, Маурисио и Цаллагова. Мак – уже в аренде в ПАОК.

6. Победитель седьмого этапа «Тур де Франс» опередил второе место на 6 миллиметров и всего на 0,0003 секунды. Что-то космическое!

7. Революция в НБА: клубы Запада предложили устранить разделение на Запад и Восток.

8. Стадион хабаровского СКА получил нужную категорию, так что в первом туре «Зенит» полетит в Хабаровск.

9. Кенийский марафонец убежал от двух медведей во время тренировки в США. Будьте аккуратнее на пробежке.

10. «МЮ» удалил фото Мхитаряна в новой форме – из-за комментариев о лишнем весе армянина. Упс.

11. Хачанов на «Уимблдоне» проиграл Надалю, Маррей вышел в 1/8 финала. У девушек звезды (Свитолина, Азаренко, Халеп, Остапенко, Винус Уильямс) шагнули дальше.

Цитата дня. Тина Канделаки: «Не забывайте, что «Зенит» продал Халка за 100 млн долларов. И это рекорд». Интересная математика.