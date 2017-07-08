Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Если Лукаку перейдет в «МЮ», Райола получит около 10 млн фунтов, если в «Челси» – меньше

    Теги Манчестер Юнайтед Челси Эвертон премьер-лига Англия возможные трансферы Мино Райола Ромелу Лукаку

    Стали известны подробные условия возможного перехода форварда «Эвертона» Ромелу Лукаку в «Манчестер Юнайтед» или «Челси». 

    В пятницу вечером «Челси» повторил предложение «Манчестер Юнайтед» в размере 75 миллионов фунтов.

    Но при этом «Челси» не готов выплатить ту же сумму комиссионных агенту Мино Райоле, что и «МЮ», сообщает BBC. 

    По данным Sky Sports, в случае перехода Лукаку в «МЮ» Райола получит около 10 миллионов фунтов. Если бельгиец окажется в «Челси», вознаграждение агента окажется меньше.

    Ранее сообщалось, что Райола настаивает на переходе Лукаку именно в «Юнайтед», куда прошлым летом уже перешли три его клиента – Поль Погба, Генрих Мхитарян и Златан Ибрагимович. 

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться