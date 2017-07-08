Владельцы клубов Западной конференции обратились с неофициальным предложением к лиге, в котором просят устранить разделение на Запад и Восток. Об этом написал инсайдер ESPN Зак Лоу.

«Эту проблему нужно решать. Семь из 10 самых маленьких рынков лиги находятся на Западе. Я уверен в том, что Восточные команды знают, что они могут получать больше, а делать для этого меньше – и при этом в некоторых случаях все равно выходить в плей-офф. Из-за того, что они располагаются на более крупных рынках, у них больше возможностей для продажи билетов, рекламы и расширения телеаудитории. Им достается все лучшее», – написал владелец «Далласа» .

Команды Запада уже требовали устранить разделение на конференции в 2014-м году, но получили отказ.

Этим летом на Запад переехали несколько звездных игроков, в том числе Пол Джордж, Джимми Батлер и Пол Миллсэп.