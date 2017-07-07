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    «МЮ» удалил фото Мхитаряна в новой форме из-за комментариев о лишнем весе игрока

    Теги Манчестер Юнайтед происшествия болельщики Генрих Мхитарян

    «Манчестер Юнайтед» удалил из соцсетей фотографию полузащитника Генриха Мхитаряна в новой форме.

    Многие фанаты утверждали, что у игрока на фотографии виден лишний вес. Болельщики писали, что Мхитарян вернулся из отпуска «беременным» и «хорошо провел лето».

    Отметим, что фотография была сделана еще в конце сезона-2016/17, когда футболисты были в оптимальной физической форме.

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