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    «Чемпионат»: Смолов отказался уйти в «Зенит» и попросит клуб о трансфере в «Спартак»

    Теги Спартак Зенит Федор Смолов Премьер-лига Россия возможные трансферы Краснодар Сергей Галицкий

    Нападающий «Краснодара» Федор Смолов отказался от перехода в «Зенит», сообщает «Чемпионат».

    Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания опроверг информацию об интересе к Смолову именно из-за нежелания игрока переходить в петербургский клуб.

    Форвард проявляет желание уйти из «Краснодара», поэтому попросит президента клуба Сергея Галицкого отпустить его.

    Предметный интерес к нападающему проявляет «Спартак». Московский клуб начал активно интересоваться футболистом еще зимой.

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