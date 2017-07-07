«Чемпионат»: Смолов отказался уйти в «Зенит» и попросит клуб о трансфере в «Спартак»
Нападающий «Краснодара» Федор Смолов отказался от перехода в «Зенит», сообщает «Чемпионат».
Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания опроверг информацию об интересе к Смолову именно из-за нежелания игрока переходить в петербургский клуб.
Форвард проявляет желание уйти из «Краснодара», поэтому попросит президента клуба Сергея Галицкого отпустить его.
Предметный интерес к нападающему проявляет «Спартак». Московский клуб начал активно интересоваться футболистом еще зимой.
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