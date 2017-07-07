Нападающий «Краснодара» Федор Смолов отказался от перехода в , сообщает «Чемпионат».

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания опроверг информацию об интересе к Смолову именно из-за нежелания игрока переходить в петербургский клуб.

Форвард проявляет желание уйти из , поэтому попросит президента клуба Сергея Галицкого отпустить его.

Предметный интерес к нападающему проявляет . Московский клуб начал активно интересоваться футболистом еще зимой.