«Зенит» отдал Мака в аренду ПАОК на сезон
«Зенит» официально объявил о переходе полузащитника Роберта Мака в ПАОК.
Греческий клуб взял футболиста в аренду. Соглашение рассчитано до лета следующего года.
В минувшем сезоне полузащитник провел 17 матчей в российской премьер-лиге, забив 4 гола и сделав 3 результативных передачи.
Мак уже выступал за ПАОК до перехода в «Зенит».
Промес или Дзагоев? Собери команду в классическом fantasy РФПЛ
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.