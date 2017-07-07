«Зенит» отдал Мака в аренду ПАОК на сезон

официально объявил о переходе полузащитника Роберта Мака в .

Греческий клуб взял футболиста в аренду. Соглашение рассчитано до лета следующего года.

В минувшем сезоне полузащитник провел 17 матчей в российской премьер-лиге, забив 4 гола и сделав 3 результативных передачи.

Мак уже выступал за ПАОК до перехода в «Зенит».

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