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    ЦСКА подписал контракт с Нестеровым на 3 года

    Теги ЦСКА переходы Монреаль НХЛ КХЛ Никита Нестеров

    ЦСКА подписал контракт с защитником Никитой Нестеровым на 3 года, сообщил президент армейцев Игорь Есмантович. 

    «Подписали с Нестеровым трехлетний контракт. Он в ближайшие дни присоединится к команде. Сегодня прошел медосмотр», – сказал Есмантович.

    Права на 24-летнего Нестерова в КХЛ принадлежали «Трактору», за который он выступал до отъезда в Северную Америку. Сообщалось, что челябинский клуб обменяет их в ЦСКА. 

    В Северной Америке Нестеров провел 4 последних сезона, выступая за «Тампу» и «Монреаль». Всего сыграл в НХЛ 132 матча и набрал 33 (9+24) очка. 

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