ЦСКА подписал контракт с Нестеровым на 3 года
ЦСКА подписал контракт с защитником Никитой Нестеровым на 3 года, сообщил президент армейцев Игорь Есмантович.
«Подписали с Нестеровым трехлетний контракт. Он в ближайшие дни присоединится к команде. Сегодня прошел медосмотр», – сказал Есмантович.
Права на 24-летнего Нестерова в КХЛ принадлежали «Трактору», за который он выступал до отъезда в Северную Америку. Сообщалось, что челябинский клуб обменяет их в ЦСКА.
В Северной Америке Нестеров провел 4 последних сезона, выступая за «Тампу» и «Монреаль». Всего сыграл в НХЛ 132 матча и набрал 33 (9+24) очка.
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