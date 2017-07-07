ЦСКА подписал контракт с Нестеровым на 3 года

подписал контракт с защитником Никитой Нестеровым на 3 года, сообщил президент армейцев Игорь Есмантович.

«Подписали с Нестеровым трехлетний контракт. Он в ближайшие дни присоединится к команде. Сегодня прошел медосмотр», – сказал Есмантович.

Права на 24-летнего Нестерова в принадлежали «Трактору», за который он выступал до отъезда в Северную Америку. Сообщалось, что челябинский клуб обменяет их в ЦСКА.

В Северной Америке Нестеров провел 4 последних сезона, выступая за «Тампу» и «Монреаль». Всего сыграл в 132 матча и набрал 33 (9+24) очка.

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