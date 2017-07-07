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    Константин Сарсания: «Зенит» планирует отдать Молло, Цаллагова, Мака, Эрнани, Маурисио»

    Теги Зенит Федор Смолов Константин Сарсания Премьер-лига Россия возможные трансферы Йоан Молло Краснодар Маурисио Ибрагим Цаллагов Роберт Мак Эрнани

    Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания высказался о нападающем «Краснодара» Федоре Смолове.

    «Это хороший игрок, лучший бомбардир чемпионата страны в последних двух сезонах. Конечно, такой игрок нам интересен. Нам интересны многие, и Смолов в том числе, но условия по его переходу для нас невозможны», – заявил функционер.

    Сарсания подтвердил, что «Зенит» намерен расстаться с рядом футболистов.

    «Мы планируем отдавать в аренду или даже отдать права на таких игроков, как Молло, Цаллагов, Мак, Эрнани, Маурисио.

    Идут переговоры по Маурисио и Эрнани, идут переговоры по Маку. Ожидаем переговоров с потенциальными покупателями Цаллагова и Молло», – сказал спортивный директор.

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