Спортивный директор Константин Сарсания высказался о нападающем «Краснодара» .

«Это хороший игрок, лучший бомбардир чемпионата страны в последних двух сезонах. Конечно, такой игрок нам интересен. Нам интересны многие, и Смолов в том числе, но условия по его переходу для нас невозможны», – заявил функционер.

Сарсания подтвердил, что «Зенит» намерен расстаться с рядом футболистов.

«Мы планируем отдавать в аренду или даже отдать права на таких игроков, как Молло, Цаллагов, Мак, Эрнани, .

Идут переговоры по Маурисио и Эрнани, идут переговоры по Маку. Ожидаем переговоров с потенциальными покупателями Цаллагова и Молло», – сказал спортивный директор.

Промес или Дзагоев? Собери команду в классическом fantasy РФПЛ