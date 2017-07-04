Леандро Паредес: «Самый принципиальный соперник – «Спартак»? Запомню»
Новичок «Зенита» Леандро Паредес рассказал, что необходимость выиграть чемпионат подтолкнула его перейти в петербургский клуб.
– Традиционный для новичков «Зенита» вопрос. Знаете, кто самый принципиальный соперник команды?
– Пока нет. Подскажете?
– Московский «Спартак», который в минувшем сезоне стал чемпионом России.
– Матчи с ним – это дерби?
– Да. Его еще называют «дерби двух столиц» – Петербурга и Москвы.
– Запомню. И в ближайшее время обязательно наведу справки и обзаведусь подробной информацией на эту тему.
– «Спартак» до минувшего сезона 16 лет не брал титул, сейчас с ним за золото боролся и «Зенит», так что теперь реванш для болельщиков сине-бело-голубых – дело принципа.
– О необходимости выиграть чемпионат, об ответственности, что ляжет на каждого футболиста мне много рассказывал наш Мистер. Так что Манчини меня очень сильно мотивировал. И это тоже подтолкнуло к переходу в «Зенит», – сказал Паредес.
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