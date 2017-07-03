Полузащитник «Зенита» Жулиано поделился мнением о последних изменениях в команде.

- Новости из «Зенита» где вас застали?

– Читал в интернете: все писали о том, что у клуба появилось новое руководство, новый тренерский штаб, новые футболисты. Надеюсь, все эти изменения к лучшему и мы вместе добьемся хорошего результата.

- Как вы их восприняли? Удивились?

– Да я бы не назвал это большим сюрпризом. Мы финишировали третьими, и все говорили о переменах. Пожалуй, я удивился тому, что произошли слишком кардинальные перестановки, и сейчас нам нужно привыкать ко всему новому.

- Что вы скажете о том, что игроков в «Зените» стало намного больше?

– Это даже хорошо, что сейчас у нас много игроков, потому что это помогает конкуренции внутри команды. Если ты не будешь показывать максимальный уровень, то тебя заменит тот, кто будет выглядеть лучше. Нужно стремиться быть сильнее остальных. Нельзя забывать — мы будем играть в трех турнирах, так что благодаря ротации у нас появится время, чтобы восстановиться.

- Обговаривали ли вы с тренером вашу позицию на поле с учетом ухода Данни и возможного изменения схемы игры?

– Пока сложно сказать, я провел всего пару тренировок. Да, мы уделили какое-то время тактике, но моя позиция на поле будет зависеть от наших дальнейших диалогов с Манчини и его видения игры.

- Согласитесь с тем, что вам не всегда хорошо удавалось действовать в паре с Данни?

– Отчасти можно так и сказать. Мы с Данни футболисты примерно одного стиля, и нам трудно было синхронизировать свои действия. Ни в коем случае не хочу сказать, что он мне мешал, просто иногда нам не удавалось играть в одном ритме, – сказал Жулиано.