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    Константин Сарсания: «Паредес будет стоить гораздо дороже. «Зенит» не потеряет деньги, вложенные в него»

    Теги Зенит Константин Сарсания Премьер-лига Россия Леандро Паредес

    Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания прокомментировал приобретение полузащитника «Ромы» Леандро Паредеса за 23 миллиона евро.

    «Паредес – это тот футболист, которого хотели тренерский штаб и руководство клуба. Он будет одним из ключевых игроков для нашей команды.

    Молодой футболист, игрок сборной Аргентины. Паредес действует в центральной оси поля – линии, которую мы хотим укрепить. Обладает очень хорошим пасом, достаточно мобилен, хорошо работает с мячом.

    К тому же он молодой и в будущем будет стоить гораздо дороже. Помимо непосредственного усиления команды, Паредес – очень хорошая инвестиция для клуба. «Зенит» не потеряет деньги, вложенные в этого футболиста.

    Паредес играет на позиции box-to-box – то есть может действовать и в созидании, и в защите. Плюс, обладает хорошим ударом», – сказал Сарсания.

    Паредес – идеальный трансфер для «Зенита»

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