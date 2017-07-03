Константин Сарсания: «Паредес будет стоить гораздо дороже. «Зенит» не потеряет деньги, вложенные в него»
Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания прокомментировал приобретение полузащитника «Ромы» Леандро Паредеса за 23 миллиона евро.
«Паредес – это тот футболист, которого хотели тренерский штаб и руководство клуба. Он будет одним из ключевых игроков для нашей команды.
Молодой футболист, игрок сборной Аргентины. Паредес действует в центральной оси поля – линии, которую мы хотим укрепить. Обладает очень хорошим пасом, достаточно мобилен, хорошо работает с мячом.
К тому же он молодой и в будущем будет стоить гораздо дороже. Помимо непосредственного усиления команды, Паредес – очень хорошая инвестиция для клуба. «Зенит» не потеряет деньги, вложенные в этого футболиста.
Паредес играет на позиции box-to-box – то есть может действовать и в созидании, и в защите. Плюс, обладает хорошим ударом», – сказал Сарсания.
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