Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания прокомментировал приобретение полузащитника «Ромы» Леандро Паредеса за 23 миллиона евро.

«Паредес – это тот футболист, которого хотели тренерский штаб и руководство клуба. Он будет одним из ключевых игроков для нашей команды.

Молодой футболист, игрок сборной Аргентины. Паредес действует в центральной оси поля – линии, которую мы хотим укрепить. Обладает очень хорошим пасом, достаточно мобилен, хорошо работает с мячом.

К тому же он молодой и в будущем будет стоить гораздо дороже. Помимо непосредственного усиления команды, Паредес – очень хорошая инвестиция для клуба. не потеряет деньги, вложенные в этого футболиста.

Паредес играет на позиции box-to-box – то есть может действовать и в созидании, и в защите. Плюс, обладает хорошим ударом», – сказал Сарсания.

Паредес – идеальный трансфер для «Зенита»