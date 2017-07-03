Новичок Леандро Паредес прокомментировал ситуацию с несостоявшимся трансфером другого игрока «Ромы», защитника .

- Остается шанс, что грек тоже приедет?

– Знаете, то, что он еще не в команде, для меня самого неожиданно. Когда мы общались несколько дней назад перед моим отъездом из «Ромы», Манолас сказал: «Все решено, я практически игрок «Зенита».

Приезжаю, и тут оказывается, что он остался в «Роме». Что теперь будет с Маноласом, понятия не имею.

– До этого не собирались уходить из «Ромы»?

– Поступало много предложений, большинство – от итальянских клубов. Но в Риме сразу дали понять, что не хотят оставлять меня на Апеннинах.

Поэтому оказался России, государстве, которое в следующем году примет чемпионат мира, и, как я знаю, активно развивает футбол. В том числе, и поэтому захотел стать частью такого большого проекта как «Зенит», – сказал Паредес.

Манолас не перейдет в «Зенит», поскольку не захотел ехать в Россию

Паредес – идеальный трансфер для «Зенита»