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    Леандро Паредес: «Манолас говорил мне, что все решено, и он почти игрок «Зенита»

    Теги Зенит Рома Премьер-лига Россия серия А Италия Костас Манолас Леандро Паредес

    Новичок «Зенита» Леандро Паредес прокомментировал ситуацию с несостоявшимся трансфером другого игрока «Ромы», защитника Костаса Маноласа.

    - Остается шанс, что грек тоже приедет?

    – Знаете, то, что он еще не в команде, для меня самого неожиданно. Когда мы общались несколько дней назад перед моим отъездом из «Ромы», Манолас сказал: «Все решено, я практически игрок «Зенита».

    Приезжаю, и тут оказывается, что он остался в «Роме». Что теперь будет с Маноласом, понятия не имею.

    – До этого не собирались уходить из «Ромы»?

    – Поступало много предложений, большинство – от итальянских клубов. Но в Риме сразу дали понять, что не хотят оставлять меня на Апеннинах.

    Поэтому оказался России, государстве, которое в следующем году примет чемпионат мира, и, как я знаю, активно развивает футбол. В том числе, и поэтому захотел стать частью такого большого проекта как «Зенит», – сказал Паредес.

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