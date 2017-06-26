КК-2017. Акинфеев стал лучшим на групповом этапе по проценту отраженных ударов
Вратарь сборной России Игорь Акинфеев стал лучшим на групповом этапе Кубка конфедераций по проценту отраженных ударов (80%).
По данным InStat, средний показатель голкипера за сезон составил 78%.
«Ну что мне, пойти повеситься?». Ошибка Акинфеева, после которой мы вылетели
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