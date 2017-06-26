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    КК-2017. Акинфеев стал лучшим на групповом этапе по проценту отраженных ударов

    Теги Игорь Акинфеев сборная России Кубок конфедераций

    Вратарь сборной России Игорь Акинфеев стал лучшим на групповом этапе Кубка конфедераций по проценту отраженных ударов (80%).

    По данным InStat, средний показатель голкипера за сезон составил 78%.

    «Ну что мне, пойти повеситься?». Ошибка Акинфеева, после которой мы вылетели

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    Кто должен быть вратарем сборной на ЧМ-2018?

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