Вратарь сборной России Игорь Акинфеев стал лучшим на групповом этапе Кубка конфедераций по проценту отраженных ударов (80%).

По данным InStat, средний показатель голкипера за сезон составил 78%.

«Ну что мне, пойти повеситься?». Ошибка Акинфеева, после которой мы вылетели