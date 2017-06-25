Гильермо Очоа: «Акинфеев – вратарь мирового уровня. Иногда голкиперам не сопутствует удача»
Голкипер сборной Мексики Гильермо Очоа поделился мнением об игре вратаря сборной России Игоря Акинфеева, совершившего грубую ошибку в матче Кубка конфедераций (2:1).
«Акинфеев является вратарем мирового уровня. Он провел хороший турнир.
Иногда голкиперам не сопутствует удача. Когда вы сделали выбор быть вратарем, вы просто должны сражаться с такими вещами», – заявил Очоа.
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Кто должен быть вратарем сборной на ЧМ-2018?
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