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    Гильермо Очоа: «Акинфеев – вратарь мирового уровня. Иногда голкиперам не сопутствует удача»

    Теги Игорь Акинфеев сборная России сборная Мексики Гильермо Очоа Кубок конфедераций

    Голкипер сборной Мексики Гильермо Очоа поделился мнением об игре вратаря сборной России Игоря Акинфеева, совершившего грубую ошибку в матче Кубка конфедераций (2:1).

    «Акинфеев является вратарем мирового уровня. Он провел хороший турнир.

    Иногда голкиперам не сопутствует удача. Когда вы сделали выбор быть вратарем, вы просто должны сражаться с такими вещами», – заявил Очоа.

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    Кто должен быть вратарем сборной на ЧМ-2018?

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