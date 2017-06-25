Голкипер сборной Мексики Гильермо Очоа поделился мнением об игре вратаря сборной России Игоря Акинфеева, совершившего грубую ошибку в матче Кубка конфедераций (2:1).

«Акинфеев является вратарем мирового уровня. Он провел хороший турнир.

Иногда голкиперам не сопутствует удача. Когда вы сделали выбор быть вратарем, вы просто должны сражаться с такими вещами», – заявил Очоа.