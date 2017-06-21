Нападающий Криштиану Роналду, обвиняемый в неуплате налогов, готов добровольно выплатить нужную сумму, чтобы избежать судебного преследования.

32-летний капитан сборной Португалии должен 31 июля предстать перед судом.

У Роналду есть 60 дней, чтобы возместить ущерб и заключить сделку. Футболист согласился заплатить в испанскую казну 14,8 миллиона евро, чтобы смягчить возможное наказание.

Ранее сообщалось, что, по мнению испанской прокуратуры, Роналду обманул налоговые органы на 1,4 миллиона евро в 2011 году, 1,7 миллиона евро – в 2012 году, 3,2 миллиона евро – в 2013 году и 8,5 миллиона евро – в 2014 году.

Добавим, что деятельность агента Роналду, Жорже Мендеша, также попала под подозрение испанских властей.

Сообщалось, что из-за обвинения в неуплате налогов Роналду планирует покинуть этим летом.

Роналду может уйти из «Реала» из-за налогов. Кошмар!