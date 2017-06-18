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    Президент Ла Лиги: «Уверен, что Роналду невиновен»

    Теги Криштиану Роналду Реал Мадрид примера Испания происшествия Хавьер Тебас Профессиональная футбольная лига Испании

    Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался по поводу желания нападающего «Реала» Криштиану Роналду покинуть Испанию из-за обвинения в неуплате налогов.

    «Зная тех, кто его окружает и их профессионализм, я склоняюсь к тому, что он невиновен. 

    Мы живем в такое время, когда после любых новостей из налоговой службы всех называют мошенниками. Уверен, что Роналду невиновен. Судя по тому, что я прочитал, он не совершил никакого преступления», – сказал Тебас в эфире телеканала La Sexta.

    Аргентинский журналист Мартин Либерман ранее сообщил, что Криштиану Роналду рассчитывал на поддержку со стороны топ-менеджмента «Реала».

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