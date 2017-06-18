Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался по поводу желания нападающего Криштиану Роналду покинуть Испанию из-за обвинения в неуплате налогов.

«Зная тех, кто его окружает и их профессионализм, я склоняюсь к тому, что он невиновен.

Мы живем в такое время, когда после любых новостей из налоговой службы всех называют мошенниками. Уверен, что Роналду невиновен. Судя по тому, что я прочитал, он не совершил никакого преступления», – сказал Тебас в эфире телеканала La Sexta.

Аргентинский журналист Мартин Либерман ранее сообщил, что Криштиану Роналду рассчитывал на поддержку со стороны топ-менеджмента «Реала».