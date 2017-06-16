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    Журналист Нуну Луж: «Роналду принял решение больше не играть в Испании. Он не чувствует, что «Реал» защищает его»

    Теги Криштиану Роналду Реал Мадрид примера Испания возможные трансферы происшествия

    Португальский журналист Нуну Луж заявил, что форвард «Реала» Криштиану Роналду не хочет продолжать карьеру в Испании.

    «Роналду принял решение больше не играть в Испании.

    Он считает, что ему был нанесен ущерб этим финансовым вопросом и никто не защищает его. Роналду все делал правильно, но теперь его желание – найти новый клуб.

    Ему нравится Испания, он живет в идеальном городе – в Мадриде, у него подруга испанка. Но сейчас, и он не скажет этого, Роналду не чувствует, что «Реал» защищает его.

    Он злится, потому что это не проблема игрока, финансовый вопрос – дело клуба. Но я не хочу говорить об этом слишком много, потому что знаю много», – сказал Луж в эфире Radio MARCA.

    Сегодня A Bola сообщила о том, что Роналду может покинуть «Реал» из-за обвинений в неуплате налогов. Мадридский клуб намерен убедить 32-летнего нападающего не уходить из команды.

    Роналду может уйти из «Реала» из-за налогов. Кошмар!

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