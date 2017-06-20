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    Португальский агент: «Все идет к тому, что Роналду окажется на скамье подсудимых»

    Теги Криштиану Роналду Реал Мадрид примера Испания бизнес Паулу Барбоза

    Португальский агент Паулу Барбоза поделился мнением о проблемах нападающего «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду с неуплатой налогов. 

    – Считаете, 15 миллионов евро, которые надо уплатить в испанскую казну, настолько существенная сумма для Криштиану?

    – Вопрос не в этом. Гордость, репутация, имидж… Он имел шанс решить вопрос так, как это сделали Моуринью, Маскерано, Рикарду Карвалью, просто заплатить по требованию налоговых органов. Теперь у него большая проблема, как уладить проблему. Можно ли это сделать мирно?

    – Думаете, ему предлагали заплатить 15 миллионов и спать спокойно?

    – Полагаю, что да. И сейчас даже у налоговой администрации Испании неловкая ситуация – надо проводить публичное разбирательство. И «Реал» не может вмешиваться, потому что налоги Криштиану не платил, получая прибыль с реализации имиджевых прав. А еще больше усугубляет ситуацию окружение игрока, говоря об уходе в другой клуб. Это неразумно.

    – Почему?

    – Роналду без «Реала» – это совершенно другая ситуация в карьере футболиста.

    – То есть дальше может быть только один путь – скамья подсудимых.

    – К сожалению, все к этому идет, – сказал Барбоза.

    Роналду может уйти из «Реала» из-за налогов. Кошмар!

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