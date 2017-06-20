Португальский агент Паулу Барбоза поделился мнением о проблемах нападающего и сборной Португалии Криштиану Роналду с неуплатой налогов.

– Считаете, 15 миллионов евро, которые надо уплатить в испанскую казну, настолько существенная сумма для Криштиану?

– Вопрос не в этом. Гордость, репутация, имидж… Он имел шанс решить вопрос так, как это сделали Моуринью, Маскерано, Рикарду Карвалью, просто заплатить по требованию налоговых органов. Теперь у него большая проблема, как уладить проблему. Можно ли это сделать мирно?

– Думаете, ему предлагали заплатить 15 миллионов и спать спокойно?

– Полагаю, что да. И сейчас даже у налоговой администрации Испании неловкая ситуация – надо проводить публичное разбирательство. И «Реал» не может вмешиваться, потому что налоги Криштиану не платил, получая прибыль с реализации имиджевых прав. А еще больше усугубляет ситуацию окружение игрока, говоря об уходе в другой клуб. Это неразумно.

– Почему?

– Роналду без «Реала» – это совершенно другая ситуация в карьере футболиста.

– То есть дальше может быть только один путь – скамья подсудимых.

– К сожалению, все к этому идет, – сказал Барбоза.

Роналду может уйти из «Реала» из-за налогов. Кошмар!