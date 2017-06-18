Мутко опроверг информацию о бесплатных билетах на матчи КК-2017: «Это программа лояльности ФИФА»

Президент РФС Виталий Мутко на сегодняшней пресс-конференции опроверг информацию о бесплатных билетах на матчи Кубка конфедераций, распространяемых среди бюджетников для повышения посещаемости турнира:

«Кто-то пишет, что раздаются бесплатные билеты на Кубок конфедераций. Это не так. Это программа лояльности ФИФА для городов-организаторов, для футбольной семьи, для социальных работников, для различных других категорий».