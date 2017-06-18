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    Мутко опроверг информацию о бесплатных билетах на матчи КК-2017: «Это программа лояльности ФИФА»

    Теги Виталий Мутко бизнес ФИФА болельщики Кубок конфедераций

    Президент РФС Виталий Мутко на сегодняшней пресс-конференции опроверг информацию о бесплатных билетах на матчи Кубка конфедераций, распространяемых среди бюджетников для повышения посещаемости турнира:

    «Кто-то пишет, что раздаются бесплатные билеты на Кубок конфедераций. Это не так. Это программа лояльности ФИФА для городов-организаторов, для футбольной семьи, для социальных работников, для различных других категорий».

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