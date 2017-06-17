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    Малоимущие граждане и инвалиды получили право бесплатного прохода на матчи Кубка конфедераций

    Теги ФИФА болельщики Кубок конфедераций

    Оргкомитет «Россия-2018» сделал льготы для определенных групп граждан, желающих посетить матчи Кубка конфедераций.

    «Малоимущая категория граждан РФ – многодетные семьи, воспитанники детских домов и люди с инвалидностью – получат возможность бесплатно посещать матчи Кубка конфедераций-2017.

    В рамках реализации билетной программы турнира и по согласованию с ФИФА оргкомитет «Россия-2018» инициировал социальную программу помощи для этой категории граждан. В рамках данной программы в администрации городов и регионов проведения Кубка конфедераций направлены билеты на матчи турнира», – говорится в заявлении пресс-службы оргкомитета.

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