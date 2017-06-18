Вице-премьер РФ и глава РФС Виталий Мутко на конференции заявил о необходимости повышать интерес к футболу в стране.

«У нас есть уникальный шанс – мы проводим чемпионат мира. Есть понимание, что градус интереса к футболу в стране будет повыше, мы должны будем этим воспользоваться, чтобы поднять интерес к футболу, уровень организации.

Вчерашний матч показал, что потенциал у нас огромен, нужно им правильно воспользоваться. В ближайшее время правительство РФ отправит «Стратегию» («Общенациональная стратегия развития футбола в Российской Федерации на период до 2030 года») региональным губернаторам.

Если мы не воспользуемся этим шансом, то слабо отработаем. Нужно серьезно поработать следующий год», – сказал Мутко во время выступления.