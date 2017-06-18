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    Виталий Мутко: «ЧМ-2018 – шанс поднять интерес к футболу в России. Если мы не воспользуемся этим шансом, то слабо отработаем»

    Теги Виталий Мутко РФС болельщики ЧМ-2018 Кубок конфедераций

    Вице-премьер РФ и глава РФС Виталий Мутко на конференции заявил о необходимости повышать интерес к футболу в стране.

    «У нас есть уникальный шанс – мы проводим чемпионат мира. Есть понимание, что градус интереса к футболу в стране будет повыше, мы должны будем этим воспользоваться, чтобы поднять интерес к футболу, уровень организации.

    Вчерашний матч показал, что потенциал у нас огромен, нужно им правильно воспользоваться. В ближайшее время правительство РФ отправит «Стратегию» («Общенациональная стратегия развития футбола в Российской Федерации на период до 2030 года») региональным губернаторам.

    Если мы не воспользуемся этим шансом, то слабо отработаем. Нужно серьезно поработать следующий год», – сказал Мутко во время выступления.

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