Бюджетникам выдадут бесплатные билеты на матчи Кубка конфедераций, чтобы обеспечить посещаемость
Министерство спорта России разослало распоряжение, согласно которому местные бюджетные учреждения должны обеспечить матчи Кубка конфедераций зрителями за счет раздачи бесплатных билетов. Об этом сообщает «БИЗНЕС Online».
По информации издания, к выполнению этой инструкции уже приступили в Казани. Распоряжение также распространяется на Москву, Санкт-Петербург и Сочи.
Лучше всего продаются самые дешевые билеты стоимостью 960 рублей. Спрос на билеты следующих ценовых категорий (4,7 тыс., 5,7 тыс., 9 тыс. рублей) намного ниже.
Все билеты были проданы только на один матч турнира — игра между Россией и Португалией в Москве (21 июня).
Сегодня Кубок конфедераций стартует в Санкт-Петербурге матчем между командами России и Новой Зеландии.
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