Вице-премьер России Виталий Мутко в преддверии старта Кубка конфедераций высказался о проблеме расизма, передает корреспондент Sports.ru Роман Мун.

«Что касается вопроса дискриминации, мы благодарны . Мы с удовлетворением относимся к решением применить систему мониторинга на Кубке конфедераций. Для нас это вызов. Я считаю, это верное решение.

Отчеты говорят, что последние чемпионаты, последние годы, это проблема не такая острая в России. Мы приняли ряд мер. Сегодня появился комиссар по борьбе с расизмом в российском футболе. Мы ужесточили регламент. Это работает.

Надо понимать, что мы открытое демократическое государство. У нас много иностранных игроков, они играют в разных клубах. Это не проблема России, это проблема всего мира.

борется, мы будем в этом ФИФА поддерживать. Эта проблема и в Европе сейчас актуальна, Совет Европы принял специальную конвенцию. Мы ее подписали, скоро ратифицируем, будем опираться на международное законодательство», – сказал Мутко.

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