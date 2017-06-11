ответил на вопросы о том, как он стал главным тренером «Халла».

– Когда у вас родилась идея работать в Англии?



– Родилась давно. В идеале ее надо было осуществлять в мае прошлого года, когда ЦСКА стал чемпионом. Но на тот момент я совмещал две должности, и буквально на следующий день после завоевания золота началась подготовка к Евро-2016. Когда кончился чемпионат Европы, ЦСКА вышел из отпуска, и так далее. Так что идея была отложена на полгода.

Здесь совпало много причин и событий. Не только желание попробовать себя в Англии, но и очень высокий уровень утомления, который накопился за столько лет… Каждый год в ЦСКА с максимальными задачами – это очень сложно и энергозатратно.

Повторю: в идеале следовало так поступить на полгода раньше, просто физически не получалось. Наверное, уже в сентябре-октябре 2016-го понимал: хотел бы именно это попробовать. Хотя идея, понятно, была сверхабстрактная и неподкрепленная ничем, кроме моих внутренних амбиций и желания.

– Когда на вас вышел ?

– Все произошло очень быстро. Состоялось две встречи в течение трех дней.

– Кто в них участвовал со стороны «Халла»?

– В первый раз я общался с Эхабом Алламом. Это сын президента клуба, вице-президент «Халла». Второй раз встреча прошла непосредственно в Халле, участвовал и сам мистер Асем Аллам, отец, и Эхаб Аллам.

– Как удалось убедить их, что именно вы подходите команде?

– Понятия не имею. С ними я встречался только два раза. Таких собеседований, как то первое, у меня в Англии за последнее время было много. Уже привык, что их бывает очень много. Это связано с менталитетом. На первых порах я к каждой встрече усиленно готовился: изучал составы, приходил максимально подготовленным. Но потом осознал, что нельзя быть подготовленным всякий раз – когда у тебя с одним и тем же клубом пять, шесть, семь встреч.

А с «Халлом» все, наоборот, вышло крайне быстро. Причем на первой встрече Эхаб Аллам сказал, что у них есть еще несколько вариантов, и потребуется минимум неделя на решение. Но через день перезвонил: «Мы готовы подписать контракт».

– Какие вопросы звучали на собеседовании?

– Классические. Моя философия. Игровые принципы. Комплектование команды. Развитие игроков. Взаимосвязь со школой. Взаимосвязь с клубом. Методические приемы. На что делается ставка, как будет проводиться совместная селекция, как осуществлять коммуникацию. Такие вопросы задают, как правило, на любых переговорах.

На момент, когда мы разговаривали с «Халлом», о нем я знал не так много. Вот про некоторые другие клубы, с представителями которых встречи состоялись перед этим, знал абсолютно все. Забавно, что «Халл» к такой категории не относился.

И да, «Халл» был не единственным реальным местом трудоустройства. Сейчас уже нет смысла рассуждать. Но варианты очень долгие. Когда я проходил обучение, то прослушал целый курс мультикультурных отношений: как общаться с англичанами, как они строят переговоры, как общаются, что для них важно, какие процессы должны происходить. У нас в России после каждой деловой встречи ты, по сути, знаешь результат: «да», «нет», «мы вам перезвоним». Как правило, так.

А у них очень много встреч может оказаться вообще без результата. Точнее, какой-то результат – это если тебя зовут на следующую встречу, значит, прошлая состоялась недаром. Совсем иная форма принятия решений.

– Назовите точное количество английских клубов, с которыми вы вели переговоры.

– Нет смысла вспоминать. Но их состоялось достаточно. По существу, самым крупным моим достижением после непосредственно заключения контракта с английским клубом является то, что я попал во все шорт-листы команд, которые меняли или планировали поменять тренера. Где-то встречался с владельцем, где-то со спортивным директором, где-то с председателем.

Каждый клуб устроен по-своему. Не в курсе, меня звали просто поболтать или на официальный разговор. Несла ли каждая встреча под собой возможность будущего трудоустройства? Хотя, с другой стороны: какой смысл любому представителю клуба со мной общаться, кроме как на предмет вероятного сотрудничества? – заявил Слуцкий.

Слуцкий – тренер «Халла». Что это за клуб?