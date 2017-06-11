Вратарь «Халл Сити» и экс-голкипер «Локомотива» Элдин Якупович прокомментировал назначение на пост главного тренера команды Леонида Слуцкого.

– Ждал, что вы позвоните. Я же играл в России, а в «Халл» назначили русского тренера. Все сходится.

– «Халл» отлично провел второй круг. Почему же команда вылетела?

– Мы провалили начало сезона. Бывший тренер проделал не очень хорошую работу, поэтому «Халл» опустился на дно таблицы. Затем пришел Марку Силва, заставил нас поверить в себя, но спастись не удалось. Я в печали, разочарован, зол.

– Уходом Марку Силвы тоже были разочарованы?

– Мы изначально понимали: если вылетим из премьер-лиги, то он уйдет. На него никаких обид нет. Марку все отдал команде и достойно попрощался с каждым футболистом. Сейчас он в «Уотфорде», и я могу только пожелать ему удачи. Зато у нас теперь есть мистер Леонид. Это опытный, очень хороший тренер.

– Удивились, когда узнали о приходе Слуцкого?

– Удивился? (Пауза.) Скорее, я рад, потому что у нас есть тренер, знающий, что такое большие победы. Уверен, он поможет «Халлу» вернуться в премьер-лигу. Знаю, что мистер Леонид долгое время тренировал ЦСКА, играл с ним в плей-офф Лиги чемпионов, выиграл множество титулов в России… «Халлу» очень повезло, это отличная сделка. Мы взяли крупную рыбу.

– Как узнали о назначении?

– Я сейчас в отпуске – команда соберется только 3 июля, – поэтому новостей почти не читаю. Но такое я, конечно, не мог пропустить: один мой друг неделю назад написал, что тренером вот-вот станет мистер Леонид. Тогда еще официально ничего не было решено, но новостей было много, – сказал Якупович.