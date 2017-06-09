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    «Спартак» – «Динамо» в 1-м туре РФПЛ, «Питтсбург» приблизился к Кубку Стэнли, Остапенко в финале «Ролан Гаррос» и другие новости дня

    Теги утренний дайджест

    1. Опубликован предварительный календарь 1-го тура чемпионата России-2017/18. «Спартак» сыграет с «Динамо», а «СКА Хабаровск» – с «Зенитом».

    2. «Питтсбург» приблизился к Кубку Стэнли, разгромив «Нэшвилл» (6:0) в пятом матче финальной серии (3-2). В активе Евгения Малкина 2 (1+1) очка. 

    3. Сергей Игнашевич и братья Березуцкие на год продлили контракты с ЦСКА.

    4. 20-летняя Елена Остапенко и Симона Халеп сыграют в финале «Ролан Гаррос».

    5. «Манчестер Сити» объявил о трансфере вратаря «Бенфики» Эдерсона.

    6. И еще о вратарях: голкипер «Ростова» Никита Медведев бесплатно перейдет в «Локомотив».

    7. ЦСКА победил «Химки» в 1-м матче финала Единой лиги ВТБ.

    8. «Рубин» уволил главного тренера Хави Грасию.

    9. Александр Овечкин и Евгений Малкин не попали в представленный Минспортом список кандидатов в сборную России на сезон-2017/18. В ФХР утверждают, что список далеко не окончательный. 

    10. Сборная Саудовской Аравии отказалась почтить память жертв теракта в Лондоне минутой молчания.

    Цитата дня. «Футбол на ТВ не должен быть бесплатным». Президент «Локомотива» Илья Геркус – про телек.

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