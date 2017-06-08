В четверг на «Ролан Гаррос» именинницы Елена Остапенко и Тимеа Бачински поборются за первый финал «Большого шлема», а Каролина Плишкова – за первую строчку мирового рейтинга.

Ролан Гаррос

Париж, Франция

22 мая – 11 июня 2017

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 36 миллионов евро

Открытые корты, грунт



Одиночный разряд

Полуфинал