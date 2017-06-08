Ролан Гаррос. 1/2 финала. Бачински сыграет с Остапенко, Плишкова – с Халеп
В четверг на «Ролан Гаррос» именинницы Елена Остапенко и Тимеа Бачински поборются за первый финал «Большого шлема», а Каролина Плишкова – за первую строчку мирового рейтинга.
Ролан Гаррос
Париж, Франция
22 мая – 11 июня 2017
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 36 миллионов евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Полуфинал
- Дата проведения
- 8 июня, 15.30
- Дата проведения
- 8 июня, 14.00
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