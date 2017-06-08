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    Ролан Гаррос. 1/2 финала. Бачински сыграет с Остапенко, Плишкова – с Халеп

    Теги Ролан Гаррос результаты WTA Симона Халеп Тимеа Бачински Каролина Плишкова Елена Остапенко

    В четверг на «Ролан Гаррос» именинницы Елена Остапенко и Тимеа Бачински поборются за первый финал «Большого шлема», а Каролина Плишкова – за первую строчку мирового рейтинга. 

    Ролан Гаррос

    Париж, Франция

    22 мая – 11 июня 2017

    Турнир «Большого шлема»

    Призовой фонд – 36 миллионов евро

    Открытые корты, грунт

    Одиночный разряд

    Полуфинал

    Симона Халеп (Румыния) Каролина Плишкова (Чехия)
    Дата проведения
    8 июня, 15.30
    Онлайн матча

     

    Елена Остапенко (Латвия) Тимеа Бачински (Швейцария)
    Дата проведения
    8 июня, 14.00
    Онлайн матча

     

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