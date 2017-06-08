«Рубин» объявил об отставке Грасии

Главный тренер Хавьер Грасия не будет работать в Казани в следующем сезоне.

объявил о расторжении контракта с испанским специалистом. Под руководством Грасии казанская команда заняла 9-е место в чемпионате и дошла до полуфинала Кубка России, где проиграла «Уралу» (1:2).

Ожидается, что испанца на посту главного тренера сменит . Президент «Рубина» Радик Шаймиев накануне назвал вопрос увольнения Грасии единственным препятствием, мешавшим назначению Бердыева.

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