«Рубин» объявил об отставке Грасии
Главный тренер «Рубина» Хавьер Грасия не будет работать в Казани в следующем сезоне.
«Рубин» объявил о расторжении контракта с испанским специалистом. Под руководством Грасии казанская команда заняла 9-е место в чемпионате и дошла до полуфинала Кубка России, где проиграла «Уралу» (1:2).
Ожидается, что испанца на посту главного тренера сменит Курбан Бердыев. Президент «Рубина» Радик Шаймиев накануне назвал вопрос увольнения Грасии единственным препятствием, мешавшим назначению Бердыева.
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