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    «Манчестер Сити» объявил о трансфере вратаря «Бенфики» Эдерсона

    Теги высшая лига Португалия Бенфика Манчестер Сити премьер-лига Англия трансферы Чики Бегиристайн фото Эдерсон Мораес

    Голкипер «Бенфики» Эдерсон Мораес стал футболистом «Манчестер Сити».

    Детали контракта, который вступит в силу 1 июля, не раскрываются.

    Сумма трансфера 23-летнего бразильца составила 40 миллионов евро.

    Эдерсон в минувшем сезоне сезоне провел 27 матчей в чемпионате Португалии, 18 – на ноль. Подробную статистику голкипера смотрите здесь.

    Фото: официальный сайт «Манчестер Сити»

    «Ман Сити» купил вратаря за 40 млн евро

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