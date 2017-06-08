«Манчестер Сити» объявил о трансфере вратаря «Бенфики» Эдерсона
Голкипер «Бенфики» Эдерсон Мораес стал футболистом «Манчестер Сити».
Детали контракта, который вступит в силу 1 июля, не раскрываются.
Сумма трансфера 23-летнего бразильца составила 40 миллионов евро.
Эдерсон в минувшем сезоне сезоне провел 27 матчей в чемпионате Португалии, 18 – на ноль. Подробную статистику голкипера смотрите здесь.
Фото: официальный сайт «Манчестер Сити»
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