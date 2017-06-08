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    Игнашевич и братья Березуцкие на год продлили контракты с ЦСКА

    Теги ЦСКА Алексей Березуцкий Василий Березуцкий Сергей Игнашевич Премьер-лига Россия фото

    ЦСКА объявил о продлении соглашений с тремя центральными защитниками.

    Еще на один год в московском клубе останутся Сергей Игнашевич, а также Василий и Алексей Березуцкие.

    Василий Березуцкий дебютировал в ЦСКА в 2002 году. Он провел 492 матча и забил 13 голов.

    Алексей Березуцкий также начал выступать за первую команду в 2002 году. Он сыграл 473 матча и забил 10 голов.

    Сергей Игнашевич перешел в ЦСКА в 2004 году. За это время он провел 505 матчей и забил 45 голов.

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