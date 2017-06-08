Игнашевич и братья Березуцкие на год продлили контракты с ЦСКА
ЦСКА объявил о продлении соглашений с тремя центральными защитниками.
Еще на один год в московском клубе останутся Сергей Игнашевич, а также Василий и Алексей Березуцкие.
Василий Березуцкий дебютировал в ЦСКА в 2002 году. Он провел 492 матча и забил 13 голов.
Алексей Березуцкий также начал выступать за первую команду в 2002 году. Он сыграл 473 матча и забил 10 голов.
Сергей Игнашевич перешел в ЦСКА в 2004 году. За это время он провел 505 матчей и забил 45 голов.
🔥 Братья Березуцкие и Сергей Игнашевич продлили контракты! Кажется, вечный двигатель существует, и он внутри наших защитников 😱 #мыЦСКА pic.twitter.com/qZc8GR15i0— ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 8 июня 2017 г.
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