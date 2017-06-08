Предварительный календарь 1-го тура РФПЛ: «Спартак» – «Динамо», «СКА Хабаровск» – «Зенит»
Стал известен предварительный календарь 1-го тура чемпионата России-2017/18.
Такой вариант расписания стартового тура премьер-лиги сегодня рассматривается на общем собрании клубов РФПЛ.
Планируется, что будут утверждены первые 8 туров. Дальнейший календарь определится после квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы.
«Анжи» – ЦСКА
«Локомотив» – «Арсенал»
«СКА Хабаровск» – «Зенит»
«Рубин» – «Краснодар»
«Тосно» – «Уфа»
«Спартак» – «Динамо»
«Урал» – «Ростов»
«Терек» – «Амкар»
Предварительный календарь РФПЛ-2017/18: первый тур стартует 16 июля, последний – 13 мая
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