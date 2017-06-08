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    Предварительный календарь 1-го тура РФПЛ: «Спартак» – «Динамо», «СКА Хабаровск» – «Зенит»

    Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Амкар Ростов Рубин Премьер-лига Россия Динамо Москва Терек Урал СКА Хабаровск Анжи Арсенал Тула Краснодар Уфа Тосно календарь

    Стал известен предварительный календарь 1-го тура чемпионата России-2017/18.

    Такой вариант расписания стартового тура премьер-лиги сегодня рассматривается на общем собрании клубов РФПЛ.

    Планируется, что будут утверждены первые 8 туров. Дальнейший календарь определится после квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы.

    «Анжи» – ЦСКА

    «Локомотив» – «Арсенал»

    «СКА Хабаровск» – «Зенит»

    «Рубин» – «Краснодар»

    «Тосно» – «Уфа»

    «Спартак» – «Динамо»

    «Урал» – «Ростов»

    «Терек» – «Амкар»

    Предварительный календарь РФПЛ-2017/18: первый тур стартует 16 июля, последний – 13 мая

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