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    ФИФА: «Контракта нет, переговоры по телеправам на КК-2017 и ЧМ-2018 еще продолжаются»

    Теги телевидение ФИФА ЧМ-2018 Кубок конфедераций Тина Канделаки

    ФИФА прокомментировала ход переговоров о покупке телеправ на показ Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.

    «В ответ на ваш запрос можем сообщить, что на данный момент переговоры еще продолжаются, вся новая информация по данной теме будет представлена своевременно. По этой причине мы не будем давать никаких дополнительных комментариев», – сообщила пресс-служба ФИФА.

    Ранее генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки заявила, что есть договоренность о показе матчей турниров. Позже стало известно, что контракт с ФИФА все еще не подписан.

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