прокомментировала ход переговоров о покупке телеправ на показ Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.

«В ответ на ваш запрос можем сообщить, что на данный момент переговоры еще продолжаются, вся новая информация по данной теме будет представлена своевременно. По этой причине мы не будем давать никаких дополнительных комментариев», – сообщила пресс-служба ФИФА.

Ранее генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки заявила, что есть договоренность о показе матчей турниров. Позже стало известно, что контракт с ФИФА все еще не подписан.

Пресс-служба «Матч ТВ» о падении рейтингов трансляций РФПЛ: «Если посчитать по-другому, видно не снижение, а рост»

Глава «Матч ТВ» снова рапортует о высоких рейтингах. И это снова неправда