Тина Канделаки о Дмитрии Навоше, Sports.ru: «Он человек очень профессиональный, правильно препарирующий ситуацию»

Сегодня в Казани в рамках встречи с журналистами и студентами Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций КФУ генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала конфликт со Sports.ru и директором издания Дмитрием Навошей.

«Он (Дмитрий Навоша) человек очень профессиональный, эмоциональный и очень правильно препарирующий ситуацию», — ответила Канделаки на вопрос «Реального времени».

Она намекнула на попытку Sports.ru повысить популярность на конфликте.

«Если, собственно говоря, о чем-либо напишешь без упоминания моей фамилии, то это один уровень интереса. А ты напишешь тоже самое и обязательно допишешь потом «Канделаки» — это другой уровень интереса», — подчеркнула генеральный продюсер «Матч ТВ».

Она выразила уверенность, что эта ситуация не принесет ей или «Матч ТВ» негативных последствий с точки зрения пиара.

«Любые объявления хороши, кроме некрологов», — резюмировала Канделаки.

Посты Дмитрия Навоши о конфликте:

За что «Матч ТВ» требовал заблокировать Sports.ru и почему РосГосESPN не спасет российский спорт

Почему Sports.ru НЕ подает иск к «Матч ТВ»

9 вопросов Тине Канделаки