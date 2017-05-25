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    Sports.ru

    Тина Канделаки о Дмитрии Навоше, Sports.ru: «Он человек очень профессиональный, правильно препарирующий ситуацию»

    Теги телевидение Матч ТВ Тина Канделаки

    Сегодня в Казани в рамках встречи с журналистами и студентами Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций КФУ генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала конфликт со Sports.ru и директором издания Дмитрием Навошей.

    «Он (Дмитрий Навоша) человек очень профессиональный, эмоциональный и очень правильно препарирующий ситуацию», — ответила Канделаки на вопрос «Реального времени».

    Она намекнула на попытку Sports.ru повысить популярность на конфликте.

    «Если, собственно говоря, о чем-либо напишешь без упоминания моей фамилии, то это один уровень интереса. А ты напишешь тоже самое и обязательно допишешь потом «Канделаки» — это другой уровень интереса», — подчеркнула генеральный продюсер «Матч ТВ».

    Она выразила уверенность, что эта ситуация не принесет ей или «Матч ТВ» негативных последствий с точки зрения пиара.

    «Любые объявления хороши, кроме некрологов», — резюмировала Канделаки.

    Посты Дмитрия Навоши о конфликте:

    За что «Матч ТВ» требовал заблокировать Sports.ru и почему РосГосESPN не спасет российский спорт

    Почему Sports.ru НЕ подает иск к «Матч ТВ»

    9 вопросов Тине Канделаки

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