Пресс-служба опровергла информацию о том, что холдинг проводит массовые сокращения сотрудников.

«Уважаемые коллеги!

​Если возможно, просим прекратить распространение недостоверной информации об очередных якобы «масштабных сокращениях», полученной некоторыми СМИ из непонятных источников и закамуфлированной под «анонимов».

Субхолдинг «ГПМ Матч» не планирует масштабных сокращений. Как и в любой другой организации, в штатном расписании «ГПМ Матч» могут происходить изменения, связанные с текущим рабочим процессом. Данные изменения носят единичный характер и проводятся в рамках планового повышения функциональной эффективности.

В случае вопросов, пожалуйста, обращайтесь за получением корректной информации в пресс-службу «Матч ТВ», – говорится в заявлении.