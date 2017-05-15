«Матч ТВ»: «Просим прекратить распространение недостоверной информации об очередных якобы «масштабных сокращениях»
Пресс-служба «Матч ТВ» опровергла информацию о том, что холдинг проводит массовые сокращения сотрудников.
«Уважаемые коллеги!
Если возможно, просим прекратить распространение недостоверной информации об очередных якобы «масштабных сокращениях», полученной некоторыми СМИ из непонятных источников и закамуфлированной под «анонимов».
Субхолдинг «ГПМ Матч» не планирует масштабных сокращений. Как и в любой другой организации, в штатном расписании «ГПМ Матч» могут происходить изменения, связанные с текущим рабочим процессом. Данные изменения носят единичный характер и проводятся в рамках планового повышения функциональной эффективности.
В случае вопросов, пожалуйста, обращайтесь за получением корректной информации в пресс-службу «Матч ТВ», – говорится в заявлении.
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