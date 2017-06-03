Генеральный директор Сергей Фурсенко поделился ожиданиями от игры команды под руководством .

«Основная задача перед тренером – зрительский футбол, чтобы футбол был интересен.

Можно выиграть с помощью фальши, может кто-то кого-то засудить. Другие приоритеты тоже важны, но болельщики должны понять, что команда играет для них.

У нас появились замечательные стадионы, и нам важно, чтобы пришли болельщики. Мы должны заставлять футболистов играть для болельщиков. Вся вертикаль футбольной власти должна понимать, что мы играем для болельщиков

Мы занимаемся тем, что переустраиваем , подбираем игроков, чтобы главный тренер проповедовал свою схему», – сказал Фурсенко.

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