Сергей Фурсенко: «Зенит» подписал Манчини на очень хороших условиях, но с Луческу нельзя сравнивать»
Президент «Зенита» Сергей Фурсенко прокомментировал подписание контракта с новым главным тренером Роберто Манчини.
«Мы подписали его на очень хороших условиях. Выгоднее ли он для «Зенита», чем Луческу? Это нельзя сравнивать.
Манчини сам перед собой ставит самые высокие задачи, о которых мы даже мечтать не можем. Он приехал побеждать.
«Зенит» будет усиливать отдельные линии, трансферная политика будет точечной. Ресурсы у нас есть, мы продали трех дорогих игроков», – сказал Фурсенко.
Менеджер по покупкам. Роберто Манчини в «Зените»
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