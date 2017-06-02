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    Сергей Фурсенко: «Зенит» подписал Манчини на очень хороших условиях, но с Луческу нельзя сравнивать»

    Теги Зенит Сергей Фурсенко Роберто Манчини Премьер-лига Россия Мирча Луческу

    Президент «Зенита» Сергей Фурсенко прокомментировал подписание контракта с новым главным тренером Роберто Манчини

    «Мы подписали его на очень хороших условиях. Выгоднее ли он для «Зенита», чем Луческу? Это нельзя сравнивать.

    Манчини сам перед собой ставит самые высокие задачи, о которых мы даже мечтать не можем. Он приехал побеждать.

    «Зенит» будет усиливать отдельные линии, трансферная политика будет точечной. Ресурсы у нас есть, мы продали трех дорогих игроков», – сказал Фурсенко.

    Менеджер по покупкам. Роберто Манчини в «Зените»

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