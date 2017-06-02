Президент Сергей Фурсенко прокомментировал подписание контракта с новым главным тренером .

«Мы подписали его на очень хороших условиях. Выгоднее ли он для «Зенита», чем Луческу? Это нельзя сравнивать.

Манчини сам перед собой ставит самые высокие задачи, о которых мы даже мечтать не можем. Он приехал побеждать.

«Зенит» будет усиливать отдельные линии, трансферная политика будет точечной. Ресурсы у нас есть, мы продали трех дорогих игроков», – сказал Фурсенко.

Менеджер по покупкам. Роберто Манчини в «Зените»

Секретный контракт Манчини, который лежал в сейфе Фурсенко