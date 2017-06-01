Новый главный тренер Роберто Манчини поделился впечатлениями от своего назначения и озвучил цели в России.

– Это очень здорово, потому что я оказался в фантастическом городе и лучшем клубе в России.



- Что вы уже успели узнать о клубе и городе?

– Я хорошо знаю , потому что довольно внимательно следил за игрой команды некоторое время назад. Это очень хорошая команда с прекрасными футболистами. А город – один из самых известных в мире. Я очень счастлив здесь оказаться.



- Бывали ли вы в Петербурге до этого?

– Раньше – никогда, поэтому я буду очень рад познакомиться с городом поближе, изучить памятники, архитектуру и другие достопримечательности.



– Что можете сказать по поводу текущего состава? Какие изменения ждут «Зенит»?

– Это сложный вопрос. Чтобы на него ответить, нужно не только смотреть официальные матчи, но и лично познакомиться с каждым игроком.

Для меня важно узнать каждого футболиста во время предсезонной подготовки, и только после этого мы сможем принимать решения.

В минувшем чемпионате «Зенит» занял третье место. Это неплохой результат, но эта команда заслуживает большего.



– Какие цели стоят перед командой на ближайший сезон?

– У меня есть только одна цель – побеждать, побеждать и еще раз побеждать. Но для этого необходимо очень много работать, серьезно настроиться и всем вместе стремиться к общему результату.

Я уверен, что с поддержкой болельщиков у нас все получится, а у «Зенита» они просто невероятные. Я уверен, что в новом сезоне мы покажем лучшее, на что способны, и обязательно завоюем трофеи.



– Напоследок что вы можете сказать болельщикам?

– Я хотел бы поприветствовать всех поклонников «Зенита» и пообещать, что мы будем ежедневно трудиться, чтобы подарить вам победу, – сказал Манчини.

Менеджер по покупкам. Роберто Манчини в «Зените»

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