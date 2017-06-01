Роберто Манчини: «Я оказался в лучшем клубе в России. У меня только одна цель – побеждать»
Новый главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился впечатлениями от своего назначения и озвучил цели в России.
– Это очень здорово, потому что я оказался в фантастическом городе и лучшем клубе в России.
- Что вы уже успели узнать о клубе и городе?
– Я хорошо знаю «Зенит», потому что довольно внимательно следил за игрой команды некоторое время назад. Это очень хорошая команда с прекрасными футболистами. А город – один из самых известных в мире. Я очень счастлив здесь оказаться.
- Бывали ли вы в Петербурге до этого?
– Раньше – никогда, поэтому я буду очень рад познакомиться с городом поближе, изучить памятники, архитектуру и другие достопримечательности.
– Что можете сказать по поводу текущего состава? Какие изменения ждут «Зенит»?
– Это сложный вопрос. Чтобы на него ответить, нужно не только смотреть официальные матчи, но и лично познакомиться с каждым игроком.
Для меня важно узнать каждого футболиста во время предсезонной подготовки, и только после этого мы сможем принимать решения.
В минувшем чемпионате «Зенит» занял третье место. Это неплохой результат, но эта команда заслуживает большего.
– Какие цели стоят перед командой на ближайший сезон?
– У меня есть только одна цель – побеждать, побеждать и еще раз побеждать. Но для этого необходимо очень много работать, серьезно настроиться и всем вместе стремиться к общему результату.
Я уверен, что с поддержкой болельщиков у нас все получится, а у «Зенита» они просто невероятные. Я уверен, что в новом сезоне мы покажем лучшее, на что способны, и обязательно завоюем трофеи.
– Напоследок что вы можете сказать болельщикам?
– Я хотел бы поприветствовать всех поклонников «Зенита» и пообещать, что мы будем ежедневно трудиться, чтобы подарить вам победу, – сказал Манчини.
Менеджер по покупкам. Роберто Манчини в «Зените»
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