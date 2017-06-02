Экс-директор «Лиги ТВ» Илья Рустамов: «Бесит лицемерие «Матч ТВ». Напоминает Шурыгину»

Бывший генеральный директор «Лиги ТВ» (совместного проекта НТВ-Плюс и РФПЛ) Илья Рустамов прокомментировал в Facebook иск «Матч ТВ» к Sports.ru. Его цитату приводит Бизнес онлайн спорт:

«Никто не подает в суд сразу. В данной истории бесит лицемерие «Матч ТВ». Мы все понимаем, почему они подали в суд. Это не вопрос прав и ФНЛ, это — банальное *** (безобразие). Бесит именно этот факт, просто нужно называть вещи своими именами. «Матч ТВ» никак не борется с пиратством, ну вот вообще никак. Я могу рассказать сходу несколько историй, как они факапили с международными правами. «Матч ТВ» мне напоминает Шурыгину: нажралась, потрахалась со всей деревней, а в суд подала на одного. Пусть «Матч ТВ» подает в суд на ВКонтакте, Одноклассники, Рутьюб и так далее по списку. Почему «Матч ТВ» не подает в суд на них? Почему они даже не удаляют пиратский контент оттуда? Что за *** (ерунда)? ФНЛ? Да вы *** (обнаглели)?! А знаете почему? Потому что рекламу на всех этих (пиратских) площадках продает Газпром-Медиа».

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